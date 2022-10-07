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Çin için büyüme tahmini düşürüldü

Ekonomistler Çin için 2022 yılı GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

07.10.2022 - 10:42 |
Çin için büyüme tahmini düşürüldü

Nikkei gazetesi tarafından yapılan anket ekonomistlerin Çin için 2022 yılı GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini gösterdi.  

Ekonomistler gayrimenkul piyasasındaki krizin ve sıkı sıfır Covid-19 politikasının negatif etkilerini hisseden Çin için 2022 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 2,2-4,1 aralığına indirdi.

31 ekonomistin katıldığı ankette ortalama büyüme tahmini yüzde 3,2 oldu. Temmuz ayında yapılan ankette Çin için 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1 olarak kayıtlara geçmişti.

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