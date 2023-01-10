Çin için büyüme tahminini yükseltti

Morgan Stanley, Covid-19 tedbirlerini sona erdirmeye başlayan Çin ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Mobilite göstergelerinin toparlandığına işaret eden ve devam eden yapısal ters rüzgarlara rağmen güçlü bir konjonktürel toparlanmanın gerçekleşme olasılığı bulunduğunu savunan Morgan Stanley, 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 5,4'ten yüzde 5,7'ye çıkardı.