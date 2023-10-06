Çin için büyüme tahminleri düşürüldü

Nikkei ve Nikkei Quick News tarafından yapılan son ankete katılan 29 analist 2023 yılı için ortalama GSYH tahminlerini 0,5 puan düşürürken, 26 ekonomist bir önceki çeyreğe göre görünümlerini aşağı yönlü revize etti.

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Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine ilişkin tahminler %4,5 ile %5,6 arasında değişirken, 12 ekonomistin tahminleri Pekin'in resmi hedefi olan %5'in altında kaldı.

UBS'in Baş Çin Ekonomisti Tao Wang, "Emlak sektöründeki gerileme derinleşti, dış talep daha da zayıfladı ve politika desteği beklenenden daha az oldu" dedi. Daha önce %5,2 olan büyüme oranı tahminini %4,8'e düşürdü.

MUFG Bank'ın Ekonomik Araştırma Direktörü Fan Xiaochen tahminini 0,9 puan düşürerek %4,8'e indirerek bu düşünceyi tekrarladı. "Gayrimenkulle ilgili yatırım ve tüketimde bir düşüş var" dedi.

Mizuho Bank Kıdemli Ekonomisti Hideaki Ito, "Bu önlemler mali teşvik içermiyor ve büyüme oranları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olacak" dedi.

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Bazı ekonomistler Çin hükümetinin sektörü canlandırma konusundaki kararlılığı konusunda kötümser. Moody's Analytics'in Ekonomik Araştırma Direktörü Katrina Ell, "Politika yapıcılar emlak piyasası balonunu daha da şişirmek ve yapısal dengesizliklere katkıda bulunmamak için cömert teşviklerden bilinçli olarak kaçınıyor" dedi.

Ankete göre ortalama büyüme oranının 2024 yılında %4,5, 2025 yılında ise %4,4 olacağı tahmin edilmekte. Bu rakamlar geçen çeyrekteki tahminlere kıyasla sırasıyla 0,3 ve 0,2 puanlık düşüşe işaret ediyor.