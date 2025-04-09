Çin için büyüme tahminleri düşürüldü

Citi analistleri, Çin'in gayrisafi yurt içi hasılası için tahminlerini bu yıl 0,5 puan düşürerek %4,2'ye indirdi.

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Natixis de pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada Çin GSYİH tahminini daha önce %4,7 iken bu yıl %4,2'ye düşürdüğünü söyledi.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs henüz tahminlerini düşürmedi, ancak bu hafta beklentilerine yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı konusunda uyarıda bulundu. Şu anda her ikisi de %4,5 büyüme öngörüyor.

Çin Mart ayında resmi büyüme hedefinin 2025 için "yaklaşık %5" olacağını açıkladı, ancak hedefe ulaşmanın kolay olmayacağını vurguladı.

Goldman Sachs analistleri yayınladıkları bir raporda vergilerdeki ilk %50'lik artışın Çin GSYH'sini 1,5 puan düşürebileceğini, sonraki %50'lik artışın ise 0,9 puan daha düşüreceğini belirtti.

Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın Çin'in toplam GSYH'sinin yaklaşık %3'ünü oluşturduğunu belirten Goldman, bunun 2,35 puanlık yurt içi katma değeri ve 0,65 puanlık ilgili imalat yatırımını içerdiğini kaydetti.

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Çin'in Mart ayı ticaret verilerini pazartesi günü, ilk çeyrek GSYH'sini ise 16 Nisan'da açıklaması bekleniyor. Firmanın Baş Çin Ekonomisti Ting Lu salı günü yayınladığı bir raporda Nomura'nın Çin'in ihracatının bu yıl %2 oranında düşmesini beklediğini, bunun da daha önceki değişim beklentilerinden daha kötü olduğunu söyledi. Ancak 2025 GSYH tahminini %4,5 olarak korudu.

"Olağanüstü değişken durum göz önüne alındığında, devam eden ABD-Çin ticaret savaşının Çin ekonomisi üzerindeki etkisini makul bir şekilde tahmin etmek imkansız" diyen Lu, tahminlerinin zaten önemli ölçüde daha kötü gerilimleri hesaba kattığını da sözlerine ekledi.