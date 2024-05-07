Çin ile Rusya’nın ticaret hacmi arttı

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, son yıllarda Çin ile Rusya arasındaki ikili ticari iş birliğinin karmaşık dış ortam karşısında canlılık gösterdiği ve ikili ticaret hacminin sürekli arttığı bildirildi. 2023 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 240 milyar 100 milyon dolara çıktığı, belirlenen 200 milyar dolarlık hedefe öngörülenden erken tarihte ulaşıldığı kaydedildi.

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Diğer yandan, 2024 yılının ilk çeyreğinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 56 milyar 680 milyon dolara ulaştı. İki ülke arasında hizmet ticareti ve sınır ötesi e-ticaret gibi yeni yükselen sektörlerin yanında, enerji, havacılık ve uzay alanlarındaki iş birliğinin güçlendiği bilgisi verildi.