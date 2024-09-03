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Uzmanpara'Çin konut piyasası çöküşü sona ermedi'
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'Çin konut piyasası çöküşü sona ermedi'

JP Morgan'ın Baş Çin Ekonomisti Haibin Zhu, Çin'in sorunlu konut piyasasında çöküşün henüz sona ermediğini söyledi.

03.09.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
'Çin konut piyasası çöküşü sona ermedi'

CNBC'ye konuşan Haibin Zhu, "Konut piyasasındaki çöküş henüz sona ermedi" dedi ve konut fiyatlarının en erken 2025 yılına kadar istikrara kavuşmayacağını savundu.

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Zhu'ya göre mortgage refinansman önlemi de yeni konut talebini artırmak için çok az şey yapacak.

"Mortgage refinansman politikası gerçekleşse bile, konut piyasasını canlandıracak bir politika değil" diyen Zhu, politikanın "yeni konut talebiyle hiçbir ilgisi olmadığını, esas olarak mevcut ev sahiplerine fayda sağlayacağını" sözlerine ekledi.

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