Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin Merkez Bankası faiz indirdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin Merkez Bankası faiz indirdi

Çin Merkez Bankası faiz indirdi

Çin Merkez Bankası kredi ana faiz oranını da düşürdü.

20.06.2023 - 10:01 |
Çin Merkez Bankası faiz indirdi

Çin Merkez Bankası yavaşlayan ekonomik toparlanmayı desteklemek için faiz indirimlerine devam etti.

Banka bugün yaptığı toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) 10 baz puan düşürerek yüzde 3,55'e çekti. 5 yıl vadeli LPR oranı yüzde 4,30'dan yüzde 4,20'ye indirildi. 

Kredi ana faiz oranı 10 aydır ilk kez düşürüldü. 

Banka geçtiğimiz hafta 7 günlük ters repo faiz oranını, daimi kredi kolaylığı (SLF) faiz oranını ve orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranının 10 baz puan düşürmüştü. 

Ayser hemşire, öldüğü kazada kullandığı bisikletini 3 hafta önce almış

Ayser hemşire, öldüğü kazada kullandığı bisikletini 3 hafta önce almış

Serdar Dursun'a teklif yağıyor

Serdar Dursun'a teklif yağıyor