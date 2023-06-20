Çin Merkez Bankası faiz indirdi
Çin Merkez Bankası kredi ana faiz oranını da düşürdü.
20.06.2023 - 10:01 |
Çin Merkez Bankası yavaşlayan ekonomik toparlanmayı desteklemek için faiz indirimlerine devam etti.
Banka bugün yaptığı toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) 10 baz puan düşürerek yüzde 3,55'e çekti. 5 yıl vadeli LPR oranı yüzde 4,30'dan yüzde 4,20'ye indirildi.
Kredi ana faiz oranı 10 aydır ilk kez düşürüldü.
Banka geçtiğimiz hafta 7 günlük ters repo faiz oranını, daimi kredi kolaylığı (SLF) faiz oranını ve orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranının 10 baz puan düşürmüştü.