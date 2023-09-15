Çin Merkez Bankası faiz indirdi

Çin Merkez Bankası ekonominin toparlanmasına destek olmak için adımlar atmaya devam ediyor. Dün zorunlu karşılık oranını 25 baz puan düşüren Çin Merkez Bankası bugün de kısa vadeli politika faizini ocak ayından bu yana ilk kez düşürdü.

Merkez Bankası 14 günlük ters repo işlemlerinin faiz oranını yüzde 2,15'ten yüzde 1,95'e düşürürken, politika mekanizması aracılığıyla piyasaya 34 milyar yuan (4,67 milyar dolar) likidite enjekte etti.

Çin Merkez Bankası bir yıllık orta vadeli borç verme kolaylığının (MLF) faiz oranını yüzde 2,5'te sabit tuttu ve MLF aracılığıyla 591 milyar CNY likidite enjekte etti.

Banka haziran ayında da 7 günlük ters repo faiz oranını düşürmüştü. Merkez Bankası bugün 7 günlük ters repo faiz oranını değiştirmeyerek %1,80'de tutarken, piyasaya 105 milyar CNY likidite enjekte etti.