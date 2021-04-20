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Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,85 düzeyinde tuttu.

20.04.2021 - 09:50 | | AA
Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

PBoC, bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,85 ve 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,65 düzeyinde bıraktı.

Beklentiler doğrultusunda açıklanan karar ile PBoC, üst üste 12'nci ayda da politika faizini değiştirmemiş oldu.

Piyasada bankanın 2021 sonuna kadar politika faizini değiştirmemesi beklenirken, yetkililerin salgın sonrası ekonomik toparlanmanın baskılanmasına yol açabilecek herhangi bir faiz oranı aksiyonundan kaçındığı belirtiliyor.

Karar sonrası dolar/yuan paritesi, yaklaşık 2 haftadır devam eden düşüşünü sürdürerek 6,4925 ile bir ayın en düşük seviyesini gördü.

 

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