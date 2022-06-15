Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada Covid-19 şoklarından zarar gören ekonominin desteklenmesi için tedbirleri artırma sözü verdi.

Yapılan açıklamada orta vadeli kredi kolaylığı çerçevesinde bazı finansal kuruluşlara 1 yıl vadeli olarak yüzde 2,85 faiz oranı ile 200 milyar yuan verildiği belirtilirken, nakdin bankacılık sistemi likiditesini makul seviyede tutacağı vurgulandı.

Çin Merkez Bankası'nın orta vadeli politika faizi kararını değerlendiren ANZ Stratejisti Xing Zhaopeng, bankanın üçüncü çeyrekte zorunlu karşılık oranını 50 baz puan indirmesini beklediğini ifade etti.