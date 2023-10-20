Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin bir dizi ekonomik verinin ekonominin istikrara kavuştuğunu göstermesi ve zayıf yuanın daha fazla parasal gevşemeyi sınırlaması nedeniyle gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmeyerek piyasa beklentilerini karşıladı.

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Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) yüzde 3,45'te, 5 yıllık LPR yüzde 4,20'de sabit tutuldu.

TD Securities'in gelişmekte olan piyasa analistleri bir araştırma notunda, "Ekonomik faaliyet istikrara kavuştu ve yetkililer daha fazla parasal genişleme uygulamadan önce bir süre beklemeyi göze alabilir" dedi.

Çin Merkez Bankası pazartesi günü de orta vadeli politika kredilerini faiz oranını (MLF) değiştirmeme kararı almıştı.

Orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) oranı, LPR için bir rehber görevi görüyor ve piyasalar bunu borç verme kriterlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin öncüsü olarak görüyor.

Önümüzdeki birkaç ay için piyasa katılımcıları faiz indirimi olasılığını göz ardı etmiyor.

Barclays ekonomistleri, deflasyon risklerinin sürmesi ve iç talep koşullarının zayıf kalması nedeniyle dördüncü çeyrekte ve gelecek yılın ilk çeyreğinde politika faizlerinde 10 baz puanlık yeni indirimler bekliyor.