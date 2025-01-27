Çin piyasaları bir hafta kapalı olacak

Çin'in en büyük bayramı olan bu yılki kutlamalar 28 Ocak-4 Şubat tarihleri arasına denk geliyor ve Yılan Yılı'nın başlangıcını simgeliyor.

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Milyonlarca Çinli aileleriyle birlikte "Ay Yeni Yılı" festivalini kutlamak için memleketlerine dönmeye başladı. Çinli yetkililer, durgun ekonomiyi canlandırmak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil süresini yedi günden sekize çıkardı. Yetkililer, bu sayede tüketici artırmayı hedefliyor.

Çin Ulusal Göç İdaresi, tatil sırasında her gün ortalama 1,85 milyon kişinin sınır ötesi seyahat gerçekleştireceğini, bunun bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artış anlamına geleceğini tahmin ediyor. Çin ile beraber bir çok Asya ülkesi de yeni yıl tatili nedeniyle kapalı olacak.