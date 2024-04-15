Çin politika faizini sabit tuttu

Çin Merkez Bankası, bazı finans kuruluşlarına orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) yoluyla 100 milyar yuan değerinde bir yıl vadeli kredi verdi ve kredinin oranını bir önceki operasyona göre değiştirmeyerek %2,50'de tuttu.

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Ekonomistler de PBOC'nin MLF faiz oranını değiştirmemesini bekliyordu. 170 milyar yuan değerindeki MLF kredilerinin bu ay sona erecek olması nedeniyle, operasyon bankacılık sisteminden net 70 milyar yuan yeni fon çekilmesine neden oldu.

Merkez bankası ayrıca yedi günlük ters repo yoluyla piyasaya 2 milyar yuan enjekte ederken, borçlanma maliyetini %1,80'de sabit tuttu.