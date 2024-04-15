Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Çin politika faizini sabit tuttu
Haberler Uzmanpara Çin politika faizini sabit tuttu

Çin politika faizini sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBOC) vadesi gelen orta vadeli kredileri çevirirken beklendiği gibi politika faizini (MLF) değiştirmedi ve bankacılık sisteminden bir miktar nakit çekti.

15.04.2024 - 09:11 | | Foreks Haber
Çin politika faizini sabit tuttu

Çin Merkez Bankası, bazı finans kuruluşlarına orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) yoluyla 100 milyar yuan değerinde bir yıl vadeli kredi verdi ve kredinin oranını bir önceki operasyona göre değiştirmeyerek %2,50'de tuttu.

Haberin Devamı

Ekonomistler de PBOC'nin MLF faiz oranını değiştirmemesini bekliyordu. 170 milyar yuan değerindeki MLF kredilerinin bu ay sona erecek olması nedeniyle, operasyon bankacılık sisteminden net 70 milyar yuan yeni fon çekilmesine neden oldu.

Merkez bankası ayrıca yedi günlük ters repo yoluyla piyasaya 2 milyar yuan enjekte ederken, borçlanma maliyetini %1,80'de sabit tuttu.

Yönetmen Francis Ford Coppola'nın acı günü! Eşi hayatını kaybetti

Yönetmen Francis Ford Coppola'nın acı günü! Eşi hayatını kaybetti
Bayram tatili facia ile bitti! Feryatları ortalığı inletti

Bayram tatili facia ile bitti! Feryatları ortalığı inletti