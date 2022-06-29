Çin sanayi enerji yoğunluğunu düşürecek
Çin, 2021-2025 yılları arasında sanayi enerji yoğunluğunu %13,5 düşürmeyi planlıyor.
29.06.2022 - 10:39 |
Çin, 2021-2025 döneminde yeni teknolojiler, standartlar ve finansal hizmetler sunarak birim başına endüstriyel enerji tüketimini %13,5 oranında azaltmayı hedefliyor.
Çin Sanayi Bakanlığı şu anda toplam ulusal enerji tüketiminin yaklaşık %65'ini endüstrilerin oluşturduğunu ve daha fazla verimlilik iyileştirmesinin ülkenin 2050 yılına kadar planlanan karbon emisyonunu azaltmanın yaklaşık %37'sine katkıda bulunabileceğini kaydetti.
Yeni eylem planı çelik, demir dışı metaller ve inşaat malzemeleri gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra veri merkezleri gibi artan yüksek enerji tüketen segmentlere odaklanacak.