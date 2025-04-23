Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Çin ve ABD gerilimi azaltmanın yollarını bulmalı'
HaberlerUzmanpara'Çin ve ABD gerilimi azaltmanın yollarını bulmalı'

'Çin ve ABD gerilimi azaltmanın yollarını bulmalı'

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent kapalı kapılar ardında düzenlenen yatırımcı zirvesinde Çin ile yaşanan gümrük vergisi açmazının her iki tarafça da sürdürülemeyeceğini ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin gerilimi azaltmanın yollarını bulması gerektiğini söyledi.

23.04.2025 - 09:17 | | Foreks Haber
'Çin ve ABD gerilimi azaltmanın yollarını bulmalı'

Bessent, JP Morgan Chase & Co. tarafından Washington'da düzenlenen ve halka ya da medyaya açık olmayan bir etkinlikte yaptığı konuşmada bu gerilimin azalmasının çok yakın bir gelecekte gerçekleşeceğini söyledi.

Birlikte olmak için 12 bin TL verdi! Fuhuş pazarlığı karakolda bitti

Birlikte olmak için 12 bin TL verdi! Fuhuş pazarlığı karakolda bitti

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor