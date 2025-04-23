'Çin ve ABD gerilimi azaltmanın yollarını bulmalı'
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent kapalı kapılar ardında düzenlenen yatırımcı zirvesinde Çin ile yaşanan gümrük vergisi açmazının her iki tarafça da sürdürülemeyeceğini ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin gerilimi azaltmanın yollarını bulması gerektiğini söyledi.
23.04.2025 - 09:17 | | Foreks Haber
Bessent, JP Morgan Chase & Co. tarafından Washington'da düzenlenen ve halka ya da medyaya açık olmayan bir etkinlikte yaptığı konuşmada bu gerilimin azalmasının çok yakın bir gelecekte gerçekleşeceğini söyledi.