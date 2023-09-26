Çin yerel yönetim tahvil ihracını artırdı

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre yerel yönetimler altyapı için özel tahvil ihracını ağustos ayında keskin bir şekilde hızlandırdı.

Haberin Devamı

Maliye Bakanlığı açıklamasına göre yerel yönetimler ağustos ayında net 600,7 milyar yuan (82,19 milyar dolar) tutarında özel tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu rakam temmuz ayında 196,3 milyar yuan olarak gerçekleşmişti.

Veriler yerel yönetimlerin yılın ilk sekiz ayında net 3 trilyon 98 milyar yuan tutarında özel tahvil ihraç ettiğini gösterdi.

Çin, 3,8 trilyon yuanlık 2023 özel yerel yönetim tahvili kotasının ihracını eylül ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.