Çin'de alüminyum ithalatı arttı

Genel Gümrük İdaresi'nden alınan verilere göre ülke geçen yıl 3,06 milyon ton işlenmemiş alüminyum ve ürünleri ithal etti.

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Gümrük verilerine göre Çin, 2023 yılının ilk 11 ayında Rusya'dan 1,06 milyon ton birincil alüminyum ithal etti.

Rus metali, ocak-kasım döneminde Çin'in toplam ithalatının %77'sini oluşturdu.

Çin'in aralık ayındaki toplam alüminyum ithalatı yıllık %25,2 artışla 323.424 tona yükseldi.

Veriler alüminyumun önemli bir ham maddesi olan boksit ithalatının 2023 yılında %12,9 artışla 141,38 milyon tona yükseldiğini gösterdi.

Aralık ayında boksit ithalatı bir önceki yıla göre %17,5 artışla 11,87 milyon tona ulaştı.