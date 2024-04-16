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Uzmanpara Çin'de büyüme beklentileri aştı
Haberler Uzmanpara Çin'de büyüme beklentileri aştı

Çin'de büyüme beklentileri aştı

Çin ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde beklentileri aşan bir büyüme gösterdi. Veriler, ekonominin politikalar ve talepteki artıştan destek aldığını ortaya koydu.

16.04.2024 - 09:50 | | Foreks Haber
Çin'de büyüme beklentileri aştı

Resmi verilere göre, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ocak-mart döneminde yıllık %5,3 oranında büyüyerek analistlerin %4,8-,50 olan tahminlerini aştı. 2023 yılının son çeyreğinde büyüme yüzde 5,2 olmuştu. Çin ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,6 büyüdü.

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Beklenenden daha iyi gelen ekonomi verileri, Çin'in mart ayı ithalat ve ihracat rakamlarındaki düşüşün yanı sıra aylardır süren deflasyonist baskıların ardından enflasyonda bir yavaşlama olduğunu bildirmesinden günler sonra geldi.

İlk çeyrekte sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 artarken, perakende satışlar yıllık %4,7 oranında büyüdü. Ocak-mart döneminde sabit yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 arttı.

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