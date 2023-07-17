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Çin'de büyüme beklentilerin altında kaldı

Çin ekonomisinde ikinci çeyrekte büyüme yıllık bazda beklentilerin gerisinde kaldı.

17.07.2023 - 08:29 |
Çin'de büyüme beklentilerin altında kaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ikinci çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 büyüdü.  

Analistler ikinci çeyrekte GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 7,1-7,3 büyümesini bekliyordu.

İlk çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 4,5 büyümüştü. 

Çin hükümeti yılın tamamında yüzde 5 civarında büyüme hedefliyor.

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