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'Çin'de büyüme yavaşlayabilir'

Nomura Global Market Research ekonomistleri, Çin'in GSYH büyümesinin 2024'teki %4,8'den 2025'te %4,0'e yavaşlayacağını öngördü.

15.01.2025 - 09:08 | | Foreks Haber
'Çin'de büyüme yavaşlayabilir'

"Sorunlu geliştiricilerin borç yükü nedeniyle emlak sektörü henüz tam anlamıyla toparlanabilmiş değil. Ayrıca, yeni Trump yönetiminin %60'lık gümrük vergisi tehdidi de dahil olmak üzere artan engeller var" değerlendirmesini yapan ekonomistler, "Trump 2. döneminde Çin'in ihracatı 2025 yılında büyümenin itici gücü olmaktan çıkıp büyümeyi sürükleyen bir unsur haline gelebilir" dedi.

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Pekin'in 2025 yılında GSYH'nin yaklaşık %2,6'sı oranında artan borçlanma ile mali teşvikleri artırması muhtemel olsa da, bu fonların nasıl harcandığının harcama ölçeğinden daha önemli olabileceğini anlatan ekonomistler, gerçek bir toparlanma sağlamak için emlak piyasasını temizlemek ve mali sistemi yenilemek için daha cesur önlemler alınması gerektiğini de vurguladı.

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