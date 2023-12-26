Çin'de büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Nikkei Asia ve Nikkei Quick News tarafından düzenlenen ankete katılan uzmanlar Çin'in ekonomik büyümesinin emlak piyasasındaki çöküş ve durgun tüketim nedeniyle 2024'te bu yıl için öngörülen %5,2'den %4,6'ya yavaşlayacağını tahmin etti.

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Ankete katılan 25 ekonomistin 23'ü bu yılki büyümenin Çin hükümetinin resmi hedefi olan %5'e yakın olmasını bekliyor.

Ekonomistlerin 2024 yılına ilişkin ortalama büyüme tahmini %4,6 ile eylül ayındaki son tahmine kıyasla 0,1 puan daha yüksek olurken, tahmin aralığı %4,4 ile %5 arasında gerçekleşti.