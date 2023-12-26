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Çin'de büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Çin'de ekonomik büyümenin yüzde 4,6'ya yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

26.12.2023 - 14:39 | | Foreks Haber
Çin'de büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Nikkei Asia ve Nikkei Quick News tarafından düzenlenen ankete katılan uzmanlar Çin'in ekonomik büyümesinin emlak piyasasındaki çöküş ve durgun tüketim nedeniyle 2024'te bu yıl için öngörülen %5,2'den %4,6'ya yavaşlayacağını tahmin etti.

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Ankete katılan 25 ekonomistin 23'ü bu yılki büyümenin Çin hükümetinin resmi hedefi olan %5'e yakın olmasını bekliyor.

Ekonomistlerin 2024 yılına ilişkin ortalama büyüme tahmini %4,6 ile eylül ayındaki son tahmine kıyasla 0,1 puan daha yüksek olurken, tahmin aralığı %4,4 ile %5 arasında gerçekleşti.

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