Çin'de büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Oxford Economics'in Baş Ekonomisti Sunny Liu, Çin ekonomisinin ağustos ayında genel olarak ivme kaybettiğini ve PBOC'nin önümüzdeki altı ay boyunca faiz oranlarını düşürmesinin ve mali teşviklerin artık muhtemel olduğunu savundu.

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"Tüketici harcamalarındaki büyüme düşük güven nedeniyle yatay seyrederken, geleneksel talep yönlü büyüme faktörleri olan altyapı ve imalat yatırımlarındaki genişleme oranı daha da yumuşadı" değerlendirmesini yapan Oxford Economics, Çin ekonomisinde 3. ve 4. çeyrekte hafif bir ardışık yavaşlama beklentisini korurken, GSYH büyümesinin 2024'ün tamamında %4,8 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini vurguladı.