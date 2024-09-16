Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'de büyümenin yavaşlaması bekleniyor
HaberlerUzmanparaÇin'de büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Çin'de büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Çin ekonomisinde büyümenin üçüncü ve dördüncü çeyrekte yavaşlaması bekleniyor.

16.09.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
Çin'de büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Oxford Economics'in Baş Ekonomisti Sunny Liu, Çin ekonomisinin ağustos ayında genel olarak ivme kaybettiğini ve PBOC'nin önümüzdeki altı ay boyunca faiz oranlarını düşürmesinin ve mali teşviklerin artık muhtemel olduğunu savundu.

Haberin Devamı

"Tüketici harcamalarındaki büyüme düşük güven nedeniyle yatay seyrederken, geleneksel talep yönlü büyüme faktörleri olan altyapı ve imalat yatırımlarındaki genişleme oranı daha da yumuşadı" değerlendirmesini yapan Oxford Economics, Çin ekonomisinde 3. ve 4. çeyrekte hafif bir ardışık yavaşlama beklentisini korurken, GSYH büyümesinin 2024'ün tamamında %4,8 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini vurguladı.

Hepsini ücretsiz dağıttı! Duyan kovasını çuvalını alıp tarlaya koştu

Hepsini ücretsiz dağıttı! Duyan kovasını çuvalını alıp tarlaya koştu

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: İsrail'in adımları geniş çaplı bölgesel savaşa yol açabilir

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: İsrail'in adımları geniş çaplı bölgesel savaşa yol açabilir