'Çin'de devlet destekli fonlar hisse aldı'
UBS Group AG'nin tahminlerine göre Çin'in devlet destekli fonları piyasayı desteklemek amacıyla bu yıl Çin'in ana kara hisselerinden 410 milyar yuan (57 milyar dolar) büyüklüğünde alım yaptı.
27.02.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
UBS hesaplamalarını 54 Çin borsa yatırım fonunun işlemlerine dayandırdı.
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Lei Meng'in de aralarında bulunduğu UBS stratejistlere göre girişlerin %75'inden fazlası gösterge niteliğindeki CSI 300 Endeksini takip eden ürünlere, %13'ü ise CSI 500 Endeksini yansıtan ürünlere yöneldi.
CSI 300 göstergesi bu ay %7'den fazla yükselirken, Hong Kong'da işlem gören Çin hisselerinden oluşan endeks %9'dan fazla arttı.