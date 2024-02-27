'Çin'de devlet destekli fonlar hisse aldı'

UBS hesaplamalarını 54 Çin borsa yatırım fonunun işlemlerine dayandırdı.

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Lei Meng'in de aralarında bulunduğu UBS stratejistlere göre girişlerin %75'inden fazlası gösterge niteliğindeki CSI 300 Endeksini takip eden ürünlere, %13'ü ise CSI 500 Endeksini yansıtan ürünlere yöneldi.

CSI 300 göstergesi bu ay %7'den fazla yükselirken, Hong Kong'da işlem gören Çin hisselerinden oluşan endeks %9'dan fazla arttı.