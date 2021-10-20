Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 19,6 artarak 859 milyar 510 milyon yuana (yaklaşık 134,7 milyar dolar) ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörüne yapılan yabancı yatırımlar yüzde 22,5 artış kaydetti, yüksek teknoloji endüstrisindeki büyüme ise yüzde 29,1 düzeyinde gerçekleşti.

Kullanılan yabancı sermaye, dolar bazında yüzde 25,2 yükseldi.

Analistler, doğrudan yatırımlardaki artışı, Çin ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası toparlanmasının yeni bir işareti olarak değerlendirdi.