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Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artış gösterdi.

16.11.2021 - 08:39 | | AA
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 17,8 artarak 943 milyar 150 milyon yuana (yaklaşık 142,01 milyar dolar) ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörüne yapılan yabancı yatırımlar yüzde 20,3 artış kaydetti, yüksek teknoloji üreten sanayi kollarındaki sermaye artışı ise yüzde 23,7 düzeyinde gerçekleşti.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerden Çin ana karasına yapılan doğrudan yatırımlar yüzde 30,7, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden gelen yatırımlar da yüzde 29,5 arttı.

Bakanlık, doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın, Çin ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasındaki toparlanma ivmesini yansıttığı değerlendirmesinde bulundu.

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