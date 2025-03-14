Çin'de elektrikli araç üretimi arttı

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, şubatta "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimi 888 bine, satışları 892 bine çıktı.

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Elektrikli araç üretimi yıllık bazda yüzde 91,5, satışları yüzde 87,1 artış kaydederken elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 41,9'a yükseldi.

Geçen yıl şubat ayında NEV üretimi, yıllık bazda yüzde 16 azalarak 464 bine, satışları ise yüzde 9,2 azalarak 477 bine gerilemişti.

CAAM Genel Sekreter Yardımcısı Çın Şıhua, hükümetin tüketimi teşvik etmeye yönelik politikalarının ve tüketici ürünleri takas programlarının uygulanmasıyla Çin otomotiv endüstrisinin istikrarlı gelişimini sürdüreceğine inandıklarını belirtti.