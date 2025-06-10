Çin'de elektrikli otomobil satışları arttı

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, Mayıs 2025 döneminde 1,02 milyon elektrikli otomobil iç piyasada alıcı bulurken satılan otomobil sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 28,2 arttı.

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Mayıs ayında 1,17 milyon NEV üretilirken üretimin büyük bölümü ülke içinde satıldı. Genel otomobil satışları da yılda yüzde 13,3 artışla 1,93 milyona ulaştı.

TAKAS TEŞVİK PROGRAMLARI ETKİLİ OLDU

Otomobil satışlarındaki artışta, iç tüketimi teşvik etmeye yönelik tüketici ürünleri takas teşvik programları etkili oldu. Çin Ticaret Bakanlığının verilerine göre, yılın ilk 5 ayında takas teşvik programları kapsamında 4,12 milyon yeni otomobil satıldı.

Takas teşvik programlarında otomobilini takas ederek yenileyenler merkezi ve yerel yönetimlerin sağladığı teşviklerden yararlanabiliyor.