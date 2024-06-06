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Uzmanpara Çin'de emlak hisseleri düşüş gösterdi
Haberler Uzmanpara Çin'de emlak hisseleri düşüş gösterdi

Çin'de emlak hisseleri düşüş gösterdi

Çin hükümetinin açıkladığı destek çabalarına rağmen Çin'in emlak sektörü hisselerinin teknik bir ayı piyasasına girme yolunda ilerledikleri öne sürüldü.

06.06.2024 - 09:25 |
Çin'de emlak hisseleri düşüş gösterdi

Çinli geliştirici hisselerinin Bloomberg Intelligence göstergesi perşembe günü %2,6'ya kadar düşerek mayıs ortasındaki en yüksek seviyesinden kayıplarını yaklaşık %20'ye çıkardı.

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Gayrimenkul hisseleri, merkezi hükümet tarafından 17 Mayıs'ta açıklanan geniş kapsamlı destek paketine yönelik şüpheler nedeniyle geriledi. Yatırımcılar başlangıçta ev satın alacaklar için daha düşük peşinat zorunluluğu içeren politikaları alkışlarken, o zamandan beri önlemlerin talebi canlandırmada ve konut envanteri bolluğunu ele almada ne kadar yararlı olacağını sorguladı.

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