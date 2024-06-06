Çin'de emlak hisseleri düşüş gösterdi

Çinli geliştirici hisselerinin Bloomberg Intelligence göstergesi perşembe günü %2,6'ya kadar düşerek mayıs ortasındaki en yüksek seviyesinden kayıplarını yaklaşık %20'ye çıkardı.

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Gayrimenkul hisseleri, merkezi hükümet tarafından 17 Mayıs'ta açıklanan geniş kapsamlı destek paketine yönelik şüpheler nedeniyle geriledi. Yatırımcılar başlangıçta ev satın alacaklar için daha düşük peşinat zorunluluğu içeren politikaları alkışlarken, o zamandan beri önlemlerin talebi canlandırmada ve konut envanteri bolluğunu ele almada ne kadar yararlı olacağını sorguladı.