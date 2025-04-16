Çin'de emlak yatırımları azaldı

Ocak-Mart döneminde yüz ölçümüne göre emlak satışları bir önceki yıla göre %3,0 azalırken, ilk iki ayda %5,1 daraldı. Yüz ölçümüne göre ölçülen yeni inşaat başlangıçları Ocak-Şubat döneminde %29,6 düştükten sonra %24,4 azaldı.

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Çinli emlak geliştiricileri tarafından toplanan fonlar ilk iki aydaki %3,6'lık düşüşün ardından %3,7 azaldı.