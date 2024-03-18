Çin'de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı
Çin'in kırılgan konut piyasasında daralma hükümetin sektörde uzun süredir devam eden gerilemeyi durdurma çabalarının da desteğiyle yavaşladı.
18.03.2024 - 09:42 | | Foreks Haber
Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre Çin'deki emlak yatırımları Aralık 2023'teki %24'lük düşüşe kıyasla 2024'ün ilk iki ayında yıllık bazda %9 azaldı.
Yüz ölçümüne göre emlak satışları ocak-şubat döneminde bir önceki yıla göre %20,5 azalırken, geçen yılın aralık ayındaki düşüş %23 olmuştu.
Taban alanına göre ölçülen yeni inşaat başlangıçları Aralık 2023'teki %11,56'lık düşüşün ardından yıllık bazda %29,7 geriledi.
Çin'deki emlak geliştiricileri tarafından toplanan fonlar geçen yılın aralık ayındaki %17,8'lik düşüşün ardından yıllık bazda %24,1 azaldı.