Çin'de gecelik repo faizi yüzde 1'in altına indi
Çin'de interbank gecelik repo faiz oranı Ocak 2021'den bu yana ilk kez yüzde 1'in altına indi.
27.07.2022 - 11:00 |
Ocak 2021'den bu yana ilk geç hacim ağırlıklı gecelik repo faiz oranı yüzde 0,9809'a düştü.
Çin Merkez Bankası, 7 gün vadeli ters repo faizini yüzde 2,10 seviyesinde tutarken, piyasaya Ocak 2021'den bu yana görülen en düşük likiditeyi verdi.
Bugün 3 milyar yuan tutarında ters reponun vadesi sona ererken, Çin Merkez Bankası bugün piyasaya 2 milyar yuan verdi.