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19.01.2021 - 11:09 | | Foreks

Çin’de geçen yıl 163 milyon 5G uyumlu telefon satıldı

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) tarafından açıklanan son verilerine göre, geçen yıl Çin’de 5G  telefonların sevkiyatı 163 milyon adede ulaştı.

Çin’de geçen yıl 163 milyon 5G uyumlu telefon satıldı
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Bu rakam, 2020 yılında ülkenin toplam cep telefonu sevkiyatının yüzde 52,9’unu oluşturuyordu. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı bir araştırma enstitüsü olan CAICT’e göre toplam 218 yeni 5G modeli piyasaya sürüldü.

Yalnızca aralık ayında, 5G telefon sevkiyatları 18,2 milyon birime veya ülkenin toplam telefon  gönderilerinin yüzde 68,4’üne ulaştı. Çin, 2021’de 600 binden fazla 5G baz istasyonu inşa edecek ve bakanlık, 5G ağlarının düzenli bir  şekilde inşa edilmesini ve uygulanmasını teşvik edecek, büyük şehirlerde 5G kapsamını hızlandıracak ve ortak inşaat paylaşımı ilerletecek.

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