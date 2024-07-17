Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'de genç işsizlik oranı geriledi
HaberlerUzmanparaÇin'de genç işsizlik oranı geriledi

Çin'de genç işsizlik oranı geriledi

Çin, Ocak ayında yeni bir metodolojinin tanıtılmasından bu yana en düşük genç işsizlik oranını bildirdi.

17.07.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Çin'de genç işsizlik oranı geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayınladığı verilere göre, 16 ile 24 yaş arasındaki kişilerde işsizlik oranı Mayıs ayındaki %14,2 seviyesinin ardından Haziran ayında %13,2'ye geriledi.

Haberin Devamı

Böylece genç işsiz sayısında son üç ay üst üste düşüş kaydedildi. Ancak bu oran hala genel işsizlik oranının iki katından fazla durumda bulunuyor. Ülkede kentsel işsizlik oranı %5,0 olarak açıklandı.

İstatistik Bürosu, genç işsizlik rakamlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Pekin, geçen yaz genç işsizlik verilerini yayınlamaya ara verdi. İstatistik Bürosu, öğrencileri hariç tutan yeni bir metodoloji altında Ocak ayında verileri yayınlamayı yeniden başlattı ve bunun iş gücünün büyüklüğünü daha doğru yansıttığını belirtti.

Lüleburgaz'da fuhuş operasyonu! 11'i kadın 14 kişi gözaltında

Lüleburgaz'da fuhuş operasyonu! 11'i kadın 14 kişi gözaltında

Televizyon tamircisi çekiçle dehşet saçmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Televizyon tamircisi çekiçle dehşet saçmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı