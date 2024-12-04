Çin'de hizmet sektörü büyümeyi sürdürdü

Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından hazırlanan Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında 51,5 seviyesinde gerçekleşerek Ekim ayındaki 52,0 seviyesinden geriledi ancak üst üste 23'üncü ayda da büyüme sinyali vermeye devam etti.

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Endeks, Ocak 2023'ten bu yana daralmayı genişlemeden ayıran 50 sınırının üzerinde kalmaya devam ediyor.

Caixin'e göre sektördeki hem arz hem de talep büyümeye devam etti, ancak marjinal olarak daha yavaş bir hızda. Verilere göre ticari faaliyetler ve toplam yeni siparişler aynı şekilde devam ederken, yurt dışı talep büyümesi üst üste ikinci ayda da yavaşladı.

Hizmet sektöründeki istihdam Kasım ayında art arda üçüncü ay büyüdü, ancak toplam yeni siparişlerdeki artışın devam etmesine rağmen sınırlı kaldı.

Pekin'in daha agresif teşvik çabaları devreye girmeye başladıkça, hizmet sağlayıcılar arasındaki duyarlılık belirgin bir şekilde iyileşti ve gelecek beklentileri göstergesi ikinci ayda da yükseldi.

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Caixin Insight Group'un Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe, “Hizmet sağlayıcılar genel olarak politika desteği sayesinde piyasanın iyileşeceğine olan güvenlerini dile getirdiler, ancak bazıları gelecekteki ticaret ortamından endişe duyuyor” dedi.

İkinci bir Trump yönetimi altında ABD'nin olası gümrük vergisi artışları Çin şirketlerini endişelendirdi ve gelecek yıl Pekin'den daha fazla politika desteği umudunu körükledi.

Wang, “Ekonominin karşı karşıya olduğu yapısal ve konjonktürel baskıların, yeterli politika tamponları gerektiren dış belirsizliklerin birikmeye devam etme olasılığı ile birlikte devam etmesi bekleniyor” dedi.