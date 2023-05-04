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Çin'de imalat sektörü aktivitesi düştü

Çin'de imalat sektörü aktivitesi nisan ayında zayıf talebin etkisiyle beklenmedik şekilde düştü. İmalat PMI nisan ayında ocak ayından bu yana ilk kez daralmaya işaret etti.

04.05.2023 - 09:40 |
Çin'de imalat sektörü aktivitesi düştü

Caixin/S&P Global imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi nisan ayında, mart ayındaki 50 puandan 49,5 puana indi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın 50,3 puana çıkmasını bekliyordu.

Caixin Insight Group Ekonomisti Wang Zhe, "PMI verisi Çin'in ekonomik toparlanmasının Covid-19 vakalarının tepe yaptığı yılbaşından bu yana ciddi şekilde yavaşladığına işaret etti. Birikmiş talebin karşılanmasından sonra toparlanmanın sürdürülebilir olup olmadığını görmek gerekli" dedi.

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