Çin'de imalat sektörü aktivitesi geriledi

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından hazırlanan resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), şubat ayında ocak ayındaki 49,2 seviyesinden 49,1'e gerileyerek 50 olan başa baş noktasının altında kaldı. Ekonomistler de şubat ayında imalat PMI'nın 49,1 olmasını bekliyordu.

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"Yeni Ay Yılı kesinlikle önemli bir rol oynadı. Genellikle PMI'nın düştüğü ay o aydır" değerlendirmesini yapan Hang Seng Bank Çin'in Baş Ekonomisti Dan Wang, resmi PMI'daki düşüşün de yeni dış siparişlerdeki keskin daralmadan kaynaklandığını söyledi. Gelişmiş pazarlardaki ekonomik yavaşlama ve yurt içi tedarik zincirlerinin yer değiştirmesi nedeniyle "denizaşırı ülkelerden gelen zayıf talep geçici değil kalıcı bir olgu gibi görünüyor" dedi.

NBS imalat PMI verilerine göre yeni ihracat siparişleri 11 ay üst üste daralırken, fabrika sektöründeki istihdamda bir yıldır devam eden daralma işletmeler üzerindeki baskının sürdüğüne işaret ediyor.

S&P Global ve Caixin tarafından hazırlanan Caixin imalat PMI ocak ayında 50.8'den 50.9'a yükselerek 50.7'lik tahmini aştı. Çoğunlukla küçük ve ihracata yönelik işletmeleri kapsayan özel anket, genellikle resmi okumalardan daha iyimserdir.