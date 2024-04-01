Çin'de imalat sektörü büyüdü

Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından hazırlanan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (imalat PMI) imalat sektöründe art arda beşinci aylık iyileşmeye işaret etti.

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Caixin imalat PMI, mart ayında şubat ayındaki 50,9 seviyesinden 51,1'e yükseldi. İmalat PMI'nın son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasında toplam yeni siparişlerdeki büyümenin hızlanması ve talebin daha hızlı büyümesi etkili oldu.

Küresel ekonominin toparlanmasıyla birlikte iyileşen dış talep de yeni ihracat siparişleri alt endeksinin Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına yardımcı oldu.

Bununla birlikte, imalatçılar maliyet kaygıları nedeniyle daha fazla işçi istihdam etme konusunda hala isteksiz davranırken, iş gücü piyasası barometresi yedinci ay üst üste daralmaya devam etti.

Caixin, ortalama girdi maliyetlerinin Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez düştüğünü, ancak ham madde fiyatlarındaki düşüşün üreticilere şiddetli rekabet ortamında ürün fiyatlarını düşürmeleri için hareket alanı sağlayabileceğini söyledi.

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Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI endeksi şubat ayındaki 51,4 seviyesinden mart ayında 53'e yükseldi.