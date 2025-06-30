Çin'de imalat sektörü faaliyeti daraldı

Çin'de imalat sektörü faaliyeti Haziran ayında üst üste üçüncü kez daralırken, resmi PMI değeri Mayıs ayındaki 49,5 seviyesinden 49,7'ye yükselerek daralmaya işaret eden 50 eşiğinin altında kaldı.

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Yavaşlama, ABD ile kırılgan bir ticaret ateşkesine rağmen zayıf iç talep ve duraksayan ihracat nedeniyle fabrika yöneticileri için devam eden zorlukları vurguluyor.

Yeni siparişler hafif bir iyileşmeyle 50,2'ye ve ihracat siparişleri 47,7'ye yükselirken, daha geniş sanayi sektörü mücadele etmeye devam ediyor. Sanayi karları, zayıf talep ve düşen fiyatlar nedeniyle Mayıs ayında yıllık bazda %9,1 düştü.

İmalat dışı PMI ılımlı bir artışla 50,5'e yükseldi, ancak analistler Çin'in imalat odaklı büyümeden tüketici odaklı genişlemeye geçişinin yıllar alacağı ve kısa vadede büyümeyi azaltabileceği konusunda uyarıyor.

NBS imalat ve hizmetler bileşik PMI değeri Nisan ayındaki 50,4 seviyesinden Haziran ayında 50,7'ye yükseldi. Politika yapıcılar 2025 yılı büyüme hedefi olan %5'e ulaşma konusunda umutlu ancak ABD gümrük vergilerinin devam etmesi ve emlak sektöründeki gerilemenin uzaması nedeniyle baskı artıyor. Salı günü açıklanacak olan özel Caixin PMI verisinin 48,3'ten 49,0'a hafif bir yükseliş göstermesi ve sektördeki zayıflığın devam ettiğine işaret etmesi bekleniyor.