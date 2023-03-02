Çin'de istihdamın artması bekleniyor

"Ekonomik operasyonda iyileşme ile birlikte istihdam toparlanmaya devam edecek ve genel olarak istikrarlı olmayı sürdürecek" diye konuşan Wang, insanların daha fazla iş fırsatı, daha makul ücret ve daha fazla sosyal güvenlik bekledikleri ortamda daha fazla şey yapmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını da vurguladı.

İnsan Kaynakları Bakan Yardımcısı Yu Jiadong da Çin'in bu yıl kentsel iş gücü olarak 16,62 milyon insana ihtiyacı olacağını bunun son yıllarda görülen en yüksek rakam olduğunu belirtti.

Bu hafta sonu başlayacak Ulusal Halk Kongresi toplantılarında kentsel iş gücü için yeni hedeflerin belirlenmesi bekleniyor.