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Çin'de kamu bankaları dolar sattı iddiası

Çin'de kamu bankalarının ABD doları sattıkları öne sürüldü.

21.10.2022 - 13:07 |
Çin'de kamu bankaları dolar sattı iddiası

Çin yuanının bugün ABD doları karşısında 2008 finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviyelere gerilemesiyle Çin'in büyük kamu bankalarının müdahalede bulunduğu iddia edildi.

Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi kaynaklara göre Çin'in büyük kamu bankaları dolar/yuan paritesinin 7,25 seviyesinin üzerine doğru bir hareket yapmaması için ABD doları satıyor.

Dolar/yuan paritesi 7,2480 seviyesini test etti, şu sıralarda 7,2473'ten işlem görüyor.

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