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UzmanparaÇin'de KDV yasası kabul edildi
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Çin'de KDV yasası kabul edildi

Çin'in en üst düzey kanun yapıcıları katma değer vergisine (KDV) ilişkin özel bir kanunu kabul etmek üzere oy kullanarak kanun temelli vergilendirme ilkesinin uygulanmasında önemli bir adım attı.

25.12.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
Çin'de KDV yasası kabul edildi

Ülkenin en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi'nin oturumunda onaylanan katma değer vergisi kanunu 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

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Katma değer vergisi ülkenin ana mali gelir kaynaklarından biri. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkedeki mevcut 18 vergiden 14'ü yasalaşarak Çin'in vergilendirme çerçevesinin büyük bir bölümünü kapsar hale geldi.

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