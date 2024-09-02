Çin'de konut fiyat artışı yavaşladı

Çin'de krizin vurduğu emlak sektörü bir dizi destekleyici politikanın ardından dibi bulmaya çalışırken, yeni konutların fiyatları Ağustos ayında daha yavaş arttı.

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Emlak araştırmacısı China Index Academy'nin verilerine göre 100 şehirdeki yeni konutların ortalama fiyatı Temmuz ayına göre yüzde 0,11 artarak bir önceki ayki yüzde 0,13'lük artışa göre yavaşladı.

China Index Academy, ekonominin temel direklerinden biri olan Çin emlak sektörünün, müteahhitler arasındaki yüksek kaldıraca yönelik düzenleyici bir baskının likidite krizini tetiklediği 2021'den bu yana bir krizden diğerine savrulduğunu vurguladı.