Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin'de konut fiyatları artış gösterdi
HaberlerUzmanparaÇin'de konut fiyatları artış gösterdi

Çin'de konut fiyatları artış gösterdi

Çin'de konut fiyatları Eylül ayında da küçük bir artış gösterdi.

01.10.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Çin'de konut fiyatları artış gösterdi

Çin'de yeni konut fiyatları Eylül ayında hafif bir artış gösterdi. Emlak araştırmacısı China Index Academy tarafından yayınlanan verilere göre, 100 şehirdeki ortalama fiyat Eylül ayında %0,14 arttı.

Haberin Devamı

Ağustos ayında fiyatlar %0,11 artmıştı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise Eylül ayında ortalama fiyat %1,85 arttı.

Eylül ayında 100 şehirden 17'si fiyat artışı bildirirken, Ağustos ayında bu rakam 35'ti.

Dişişleri'nden Lübnan açıklaması: Vatandaşlarımızın tahliyesi için alternatif planlar hazırlanmıştır

Dişişleri'nden Lübnan açıklaması: Vatandaşlarımızın tahliyesi için alternatif planlar hazırlanmıştır

Aracında kaçak elektronik sigara yakalanmıştı! İstifa eden CHP'li vekil konuştu

Aracında kaçak elektronik sigara yakalanmıştı! İstifa eden CHP'li vekil konuştu