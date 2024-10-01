Çin'de konut fiyatları artış gösterdi

Çin'de yeni konut fiyatları Eylül ayında hafif bir artış gösterdi. Emlak araştırmacısı China Index Academy tarafından yayınlanan verilere göre, 100 şehirdeki ortalama fiyat Eylül ayında %0,14 arttı.

Haberin Devamı

Ağustos ayında fiyatlar %0,11 artmıştı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise Eylül ayında ortalama fiyat %1,85 arttı.

Eylül ayında 100 şehirden 17'si fiyat artışı bildirirken, Ağustos ayında bu rakam 35'ti.