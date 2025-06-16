Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin'in 70 büyük şehrinde yeni konut fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,22 düşerek Nisan ayındaki %0,12'lik düşüşün üzerine çıktı.

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Nisan ayında 45 şehirde fiyatlar bir önceki aya göre düşerken, Mayıs ayında 53 şehirde fiyatlar geriledi. Bir önceki yılla kıyaslandığında, bu şehirlerdeki konut fiyatları Nisan ayındaki %4,5'lik yıllık düşüşe kıyasla Mayıs ayında %4,1 düştü.

Resmi verilere dayanarak yapılan hesaplamalara göre, 70 şehirden 67'sinde yıllık fiyat düşüşü kaydedildi ve bu sayı Nisan ayıyla aynı. Çin İstatistik Bürosu verilerine göre Ocak-Nisan döneminde %1,9 düşen yeni konut satışları yılın ilk beş ayında değer bazında %2,8 geriledi.

Emlak yatırımları Ocak-Mayıs döneminde %10,7 düşerek ilk dört aydaki %10,3'lük düşüşten daha da kötüleşti. Emlak geliştiricileri tarafından başlatılan yeni inşaatlar Ocak-Nisan döneminde kaydedilen %23,8'lik düşüşe kıyasla ilk beş ayda %22,8 azaldı.