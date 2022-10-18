Çin'de konut kredisi faizi yüzde 4'ün altına indi

Zhuge Housing Data Research Center Kıdemli Analisti Guan Rongxue, kredi faizlerindeki gerilemeyi konut piyasasına gönderilen pozitif bir sinyal olarak değerlendirdi.

Securities Daily gazetesinin haberine göre birçok kentte ekim ayında ilk kez konut alacaklar için konut kredi faiz oranı yüzde 4'ün altına indi.

Konut kredi faiz oranının ilk kez konut sahibi olacaklar için düşürüldüğü kentlerin başında Tianjin ve Shijiazhuang geldi. Tianjin'de faiz oranı yüzde 4,1'den yüzde 3,9'a indirildi. Shijiazhuang'da da pek çok banka faiz oranını yüzde 4,1'den yüzde 3,8'e çekti.

Shandong, Qingyuan, Yangjiang, Guiyang, Yichang ve Xiangyang kentlerinde de konut kredi faiz oranı yüzde 4,1'in altına indi. En düşük kredi oranı yüzde 3,7 oldu.