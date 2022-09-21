Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin'de kurumsal kredilerde faiz oranı geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'de kurumsal kredilerde faiz oranı geriledi

Çin'de kurumsal kredilerde faiz oranı geriledi

Çin'de kurumsal kredilerde ortalama faiz oranı tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

21.09.2022 - 13:10 |
Çin'de kurumsal kredilerde faiz oranı geriledi

Çin Merkez Bankası tarafından derlenen verilere göre Çin'de bankaların ağustos ayında verdikleri kurumsal kredilerde ortalama faiz oranı bugüne kadar görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

Ağustos ayında ortalama faiz oranının yüzde 4,05 olduğunu belirten Çin Merkez Bankası, kredi politikasının yönlendirici rolünün güçlendirilmeye ve reel ekonominin desteklenmesine yönelik finansal mekanizmaların iyileştirilmesine devam edileceğini vurguladı.

Stefan Kuntz'dan Salih uçan ve Umut Bozok açıklaması!

Stefan Kuntz'dan Salih uçan ve Umut Bozok açıklaması!

Euro Bölgesi'nde daralma bekliyor

Euro Bölgesi'nde daralma bekliyor