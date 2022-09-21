Çin'de kurumsal kredilerde faiz oranı geriledi

Çin Merkez Bankası tarafından derlenen verilere göre Çin'de bankaların ağustos ayında verdikleri kurumsal kredilerde ortalama faiz oranı bugüne kadar görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

Ağustos ayında ortalama faiz oranının yüzde 4,05 olduğunu belirten Çin Merkez Bankası, kredi politikasının yönlendirici rolünün güçlendirilmeye ve reel ekonominin desteklenmesine yönelik finansal mekanizmaların iyileştirilmesine devam edileceğini vurguladı.