Çin’de maaşlar ilk kez dijital yuan ile ödendi

Söz konusu uygulama, ülkenin kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xiong’an Yeni Kalkınma Bölgesi’nde hayata geçirildi. Dijital maaş, Xiong’an bölgesinde yürütülen ağaçlandırma projesine katılan işçilere verildi. Yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre, söz konusu dijital maaş, dijital yuan şeklinde dağıtıldı ve ilave işlem ücreti ödenmedi, ayrıca dağıtım süreci daha güvenli şekilde yürütüldü.

Dijital yuan uygulaması için belirlenen ilk pilot bölgelerden biri olan Xiong’an Yeni Kalkınma Bölgesi’nde, 2019 yılında dijital yuan uygulaması başlatılmıştı. Mevcut durum itibarıyla, dijital yuan, bölgede yaşayan insanların günlük yaşamının önemli bir parçası haline geldi. Dijital yuan, yeni enerjili araçların şarj istasyonlarından, süpermarketlere, otellerdeki yeme-içme ve konaklama gibi geniş bir alanda kullanıma sokuldu.

Çin Xiong’an Grubu Dijital Kent Bilimi ve Teknolojisi Şirketi Genel Müdürü Wang Zhen, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Xiong’an Yeni Kalkınma Bölgesi’nin inşası kapsamında dijital yuan daha geniş alanlarda uygulanacak. Bu uygulamanın bölgedeki dijital kent inşasına, akıllı kamu hizmetlerine ve dijital ekonomide yenilik yaratılmasına destek sağlaması bekleniyor."

Dijital yuan uygulanan pilot bölgelerin sayısı 11’e çıktı

Çin, hızla dijitalleşen ekonomiye ayak uydurmak maksadıyla 2019’da dijital para biriminde pilot uygulama başlattı ve böylece bu uygulamayı hayata geçiren ilk büyük ekonomi oldu. Beijing, Shenzhen, Chengdu, Xiong’an Yeni Kalkınma Bölgesi ve Suzhou gibi pilot uygulamaların ardından geçen ekim itibarıyla da Shanghai, Hainan, Changsha, Xi’an, Qingdao ve Dalian’de dijital yuan kullanımı arttırıldı. Mevcut durumda, ülke çapında dijital yuan uygulaması için oluşturulan pilot bölgelerin sayısı 11’e çıktı. Çin’de 260 milyon RMB’den (40 milyon dolar) fazla dijital paranın dolaşımda olduğu tahmin ediliyor.

Çin, uzun süredir nakitsiz toplum çalışmaları yürütüyor. 2019 yılında Çin'deki her beş ödemeden dördü mobil ödeme sistemleri WeChat Pay ve Alipay ile yapıldı. Çin dünyanın en çok mobil ödeme platformlarına sahip ülkesi. Bu bağlamda, Çin’de dijital yuanın geniş boyutta kullanıma sokulması için de zemin hazır.

Dijital yuanın geliştirilmesi stratejik anlam taşıyor

Uzmanlara göre, dijital yuanın geliştirilmesi, yuanın uluslararasılaştırılmasına fayda getirecek ve Çin’in finansal rekabet gücünün artmasına yardımcı olacak. Ayrıca dijital yuanın kullanılmasıyla paranın dolaşım maliyeti azalırken, para kullanımının kolaylığı da arttı. Yönetim bakımından ise, dijital yuan kaynağının takip edilebilmesi özelliğine sahip olduğu için kara para aklama veya terörle ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda da önemli rol oynayabilecek.

Çin Halk Bankası Başkanı Yi Gang konuyla ilgili yaptığı bir konuşmada, dijital paranın geliştirilmesinin ve kullanılmasının, dijital ekonominin hızla geliştiği bir zeminde halkın resmi para birimine yönelik taleplerinin daha verimli şekilde karşılanmasına, perakende satışlardaki ödemelerin kolaylığı ile güvenliğinin arttırılmasına ve Çin’in dijital ekonomisinin gelişiminin hızlanmasına yardımcı olacağına işaret etti.



Çin Uluslararası Radyosu