Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin'de piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'de piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı azaldı

Çin'de piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı azaldı

Çin'de yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülen akıllı telefon sayısının geçen yıla göre yüzde 4 azaldığı bildirildi.

02.11.2021 - 07:51 | | AA
Çin'de piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı azaldı

Piyasa araştırma şirketi Strategy Analytics'in verilerine göre, Çin'de temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde 80 milyon 100 bin akıllı telefon piyasaya sürüldü.

Piyasaya sürülen telefon sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı.

Çip gibi akıllı telefon bileşenlerinin arzında yaşanan sıkıntı ile tüketicilerin cep telefonu değiştirme sıklığının azalmasının piyasaya sürülen telefon sayısının azalmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Çinli Vivo, üçüncü çeyrekte piyasaya sürdüğü 18 milyon birim ile üreticiler arasında ilk sırada yer aldı. Şirket arz miktarını geçen yıla göre yüzde 21 artırdı.

Geçen yıla göre yüzde 15 artışla 17 milyon akıllı telefon piyasaya süren Oppo ikinci, yüzde 109 artışla 14 milyon birim üreten Honor üçüncü sırada yer aldı.

Xiaomi, geçen yıla göre yüzde 2 azalan arzıyla dördüncü olurken, Apple 10 milyon birimde kaldı.

Çin'in en büyük beş üreticisi üçüncü çeyrekte üretilen akıllı telefonların yüzde 86'sını piyasaya sürdü.

    Doğuş: Burada beni nasıl buldunuz?

    Doğuş: Burada beni nasıl buldunuz?

    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

    Usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza!

    Usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza!

    ‘Kendi mezarımızı kazıyoruz’

    ‘Kendi mezarımızı kazıyoruz’

    Türkiye’de kripto para 1 milyar $’a koşuyor

    Türkiye’de kripto para 1 milyar $’a koşuyor

    ‘Ninem İstanbul’da bir adama satılmış’

    ‘Ninem İstanbul’da bir adama satılmış’

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

    Sıradaki Haber
    Para iadesi yapılıyor! 5 yıl süresi var

    Para iadesi yapılıyor! 5 yıl süresi var

    Sıradaki Haber
    Savcıların hedefindeki isim ilk defa konuştu

    Savcıların hedefindeki isim ilk defa konuştu

    Sıradaki Haber
    Usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza!

    Usulsüz 'çakar' kullanan ve 'drift' yapanlara ceza!

    Sıradaki Haber