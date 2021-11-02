Çin'de piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı azaldı

Piyasa araştırma şirketi Strategy Analytics'in verilerine göre, Çin'de temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde 80 milyon 100 bin akıllı telefon piyasaya sürüldü.

Piyasaya sürülen telefon sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı.

Çip gibi akıllı telefon bileşenlerinin arzında yaşanan sıkıntı ile tüketicilerin cep telefonu değiştirme sıklığının azalmasının piyasaya sürülen telefon sayısının azalmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Çinli Vivo, üçüncü çeyrekte piyasaya sürdüğü 18 milyon birim ile üreticiler arasında ilk sırada yer aldı. Şirket arz miktarını geçen yıla göre yüzde 21 artırdı.

Geçen yıla göre yüzde 15 artışla 17 milyon akıllı telefon piyasaya süren Oppo ikinci, yüzde 109 artışla 14 milyon birim üreten Honor üçüncü sırada yer aldı.

Xiaomi, geçen yıla göre yüzde 2 azalan arzıyla dördüncü olurken, Apple 10 milyon birimde kaldı.

Çin'in en büyük beş üreticisi üçüncü çeyrekte üretilen akıllı telefonların yüzde 86'sını piyasaya sürdü.