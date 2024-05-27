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Uzmanpara Çin'de sanayi şirketlerinin karı arttı
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Çin'de sanayi şirketlerinin karı arttı

Pekin'in teşvik tedbirlerinin etkisini göstermeye başlaması ve Çin ürünlerine yönelik dış talebin iyileşmesiyle Çin'in sanayi şirketlerinin karı Nisan ayında yükselerek bir önceki aya göre düşüşünü tersine çevirdi.

27.05.2024 - 09:05 | | Foreks Haber
Çin'de sanayi şirketlerinin karı arttı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, Çin'deki sanayi şirketlerinin karları Nisan ayında bir önceki yıla göre %4,0 arttı. Mart ayında %3,5'lik düşüş yaşanmıştı.

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Çin'deki sanayi firmalarının karları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,3 arttı ve ilk çeyrekteki %4,3'lük artışa göre değişiklik göstermedi.

NBS İstatistikçisi Wei Ning yaptığı ayrı bir açıklamada, "İç efektif talep yetersiz kalmaya devam ederken, dış ortam hala karmaşık ve şiddetli" dedi ve sanayi karlarındaki iyileşme için temelin sağlamlaştırılması gerektiğini belirtti.

NBS verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde devlete ait şirketlerin karı %2,8 düşerken, yabancı şirketler %16,7, özel sektör şirketleri ise %6,4 artış kaydetti.

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