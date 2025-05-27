Çin'de sanayi şirketlerinin karı arttı
Çin'in sanayi şirketlerinin karları Nisan ayında da büyüme ivmesini korudu.
Çin'in sanayi şirketlerinin karlarında büyüme Nisan ayında hız kazanarak ekonomik dayanıklılığın sinyalini verdi.
Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ilk iki aydaki %0,3'lük düşüşü tersine çeviren ilk çeyrekteki kümülatif %0,8'lik artışın ardından, Ocak-Nisan döneminde sanayi karları yıllık bazda %1,4 artarak 2,1 trilyon yuan (292,28 milyar dolar) oldu.
Nisan ayında karlar yıllık %3,0 oranında arttı. Mart ayında artış yüzde 2,6 olmuştu. Bu ay açıklanan bir dizi ekonomik gösterge Çin için karışık bir tablo çizdi; beklenenden daha iyi olan ihracat, fabrika üretimi ve perakende satışlardaki yavaşlayan büyüme ile dengelendi.
Devlete ait firmaların karı ilk dört ayda %4.4 azaldı. NBS verilerine göre özel sektör şirketleri %4,3, yabancı firmalar ise %2,5 artış kaydetti.