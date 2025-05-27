Çin'de sanayi şirketlerinin karı arttı

Çin'in sanayi şirketlerinin karlarında büyüme Nisan ayında hız kazanarak ekonomik dayanıklılığın sinyalini verdi.

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Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ilk iki aydaki %0,3'lük düşüşü tersine çeviren ilk çeyrekteki kümülatif %0,8'lik artışın ardından, Ocak-Nisan döneminde sanayi karları yıllık bazda %1,4 artarak 2,1 trilyon yuan (292,28 milyar dolar) oldu.

Nisan ayında karlar yıllık %3,0 oranında arttı. Mart ayında artış yüzde 2,6 olmuştu. Bu ay açıklanan bir dizi ekonomik gösterge Çin için karışık bir tablo çizdi; beklenenden daha iyi olan ihracat, fabrika üretimi ve perakende satışlardaki yavaşlayan büyüme ile dengelendi.

Devlete ait firmaların karı ilk dört ayda %4.4 azaldı. NBS verilerine göre özel sektör şirketleri %4,3, yabancı firmalar ise %2,5 artış kaydetti.